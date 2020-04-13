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Путин допустил привлечение военных сил для борьбы с COVID-19 в России

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (385)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200413/13916153/Putin-dopustil-privlechenie-voennykh-sil-dlya-borby-s-COVID-19-v-Rossii.html

Российские военные прекрасно себя показали за рубежом, и их опыт в случае необходимости может быть полезен, считает президент.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в России меняется не в лучшую сторону: число заболевших коронавирусом увеличивается, равно как и количество тяжелых случаев.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоселекторного совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Меры по борьбе с пандемией должны быть решительными, при необходимости можно привлечь опыт военнослужащих Министерства обороны РФ, приобретенный за границей, подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что российские военные прекрасно себя проявили за границей, где они помогают странам противостоять распространению инфекции.

"У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь", - отметил он.

По его словам, несмотря на то, что на фоне других стран, ситуация в РФ выглядит "гораздо более предпочтительной", расслабляться и уж тем более хвастаться этим не стоит.

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По последним данным, в РФ зафиксировано свыше 18,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 148 человек скончались, выздоровели — 1 470.

Общее число инфицированных в мире превысило 1,86 миллиона человек, жертвами пандемии стали свыше 115 тысяч человек.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (385)
Теги:
Минобороны РФ, Россия, коронавирус



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