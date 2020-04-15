Путин заявил о помощи малому и среднему бизнесу в выплате зарплат сотрудникам

Малым и средним российским компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, будет оказана безвозмездная финансовая помощь.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для выплат зарплат своим сотрудникам.

Данную инициативу он выдвинул в ходе видеоселекторного совещания с членами правительства РФ.

Глава государства отметил, что способы реализации поддержки должны быть максимально простыми и удобными.

В частности, необходимо ввести систему дистанционной подачи заявки, без очередей и суеты.

"Прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с первого мая", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что финансовая поддержка от государства за апрель должна поступить на счет организации начиная с 18 мая, а средства за май соответственно придут в июне.

Путин также уточнил, при каком условии предприятиям малого и среднего бизнеса будет оказана подобная поддержка.

"Единственное обязательное условие и требование к компании — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля", - подчеркнул Путин.

Напомним: до 30 апреля в России введен режим нерабочих дней с целью не допустить распространения инфекции.

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По последним данным, в РФ зафиксировано свыше 24,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 2 тысячи граждан вылечились, 198 — скончались.

Количество инфицированных в мире приближается к 2 миллионам человек, жертвами пандемии стали более 500 тысяч человек.