Малышева объяснила, почему Нью-Йорк стал центром пандемии COVID-19

Телеведущая выделила три фактора: густонаселенность города, большое количество проведенных тестов на коронавирус и хронические проблемы со здоровьем у жителей Нью-Йорка.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Российская врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему в Нью-Йорке так много зараженных коронавирусом.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

Своим мнением она поделилась в прямом эфире в Instagram.

Телеведущая выделила три главные причины.

Первой Малышева назвала тяжелую ситуацию в городе из-за высокой плотности населения. На данный момент, в Нью-Йорке живет восемь миллионов человек, а на одну квадратную милю (почти 2,6 квадратных километра. — Sputnik) приходится 27 тысяч человек.

Горожане каждый день выходят из дома, из-за чего возникает большое количество контактов.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост числа инфицированных, стало большое количество проведенных тестов, уверена телеведущая.

По ее словам, власти Нью-Йорка активно отслеживают новые случаи заражения COVID-19, о чем говорит статистика: каждый четвертый тест в США проводится в этом городе, а ежедневно анализы сдают 25 тысяч человек.

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Наконец, по мнению Малышевой, третьей причиной, почему мегаполис превратился в эпицентр распространения пандемии, стало ожирение и избыточный вес многих жителей Нью-Йорка.

Как известно, коронавирус тяжелее всего переносят пенсионеры и лица с хроническими заболевания.

Малышева отметила, что лишний вес зачастую становится причиной появления сахарного диабета, гипертонии и других болезней сердца. Ожирение и избыточный вес также ухудшают имунную и дыхательную системы, добавила врач.

Напомним: США, как ранее предсказывали в ВОЗ, стали одним из очагов распространения коронавируса. На сегодня страна остается на первом месте по числу заболевших.

По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в Штатах превысило превысило 608 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали почти 30 тысяч американцев, причем за минувшие сутки в США было зафиксировано рекордное число летальных исходов — 2 228.

Между тем количество инфицированных в мире приближается к 2 миллионам человек, жертвами пандемии стали более 500 тысяч человек.