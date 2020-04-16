В Москве решили перенести Парад Победы

Дата проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. О переносе будет сообщено 16 апреля.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Москве было принято решение перенести парад Победы с 9 мая на июнь или сентябрь, сообщает РИА Новости.

Известно, что о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

Три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.

"Дата проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня — в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади — либо 3 сентября, день окончания Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Напомним, общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 24490, около двух тысяч пациентов выздоровели, 198 — скончались.

Количество инфицированных в мире приближается к 2 миллионам человек, жертвами пандемии стали более 500 тысяч человек.