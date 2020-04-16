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Кнопка Домой и знакомый дизайн: Apple представила новый iPhone SE

Кнопка "Домой" и знакомый дизайн: Apple представила новый iPhone SE

© AFP 2018 / HANDOUT
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200416/13936398/Knopka-Domoy-i-znakomyy-dizayn-Apple-predstavila-novyy-iPhone-SE.html

Новый телефон меньше и дешевле последних моделей, но будет работать на самом мощном процессоре и беспроводной зарядкой, но без Face ID.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Apple представила iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном, который очень похож на iPhone 8 и стоит дешевле.

Продажи начнутся 24 апреля, а стоимость нового iPhone SE стартует от 39 900 рублей.

Новый iPhone SE имеет только одну заднюю камеру — это широкоугольный сенсор с поддержкой разрешения 12 Мп. Также гаджету достался процессор A13 Bionic, как у флагманских моделей iPhone.

Кнопка Домой и знакомый дизайн: Apple представила новый iPhone SE
© AFP 2018 / HANDOUT
Кнопка "Домой" и знакомый дизайн: Apple представила новый iPhone SE

На новом устройстве не будет Face ID - вместо него установлен датчик отпечатков пальцев Touch ID второго поколения.

Из-за коронавируса компания Apple отменила презентацию нового iPhone >>

Также у телефона имеется Retina HD-дисплей с поддержкой TrueTone, виброотдачей Haptic Touch и регулировкой температуры экрана. Устройство может заряжаться беспроводным способом и поддерживает быструю проводную зарядку на мощности до 18 Вт.

Данная модель будет доступна в белой, черной и красной расцветке.

Теги:
цифровые технологии, IT-технологии, технологии, смартфон, мобильный телефон, телефон, Презентация, Apple, iPhone



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