Tesla открывает магазин на интернет-платформе Alibaba

Это станет завершающим шагом американского производителя электромобилей, направленным на завоевание крупнейшего в мире автомобильного рынка.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Американский производитель электромобилей Tesla открывает в Китае свой интернет-магазин на платформе Taobao, принадлежащей Alibaba, сообщило РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Магазин Tesla появился на сайте taobao.com в четверг и начнет продажи автомобильных запчастей Tesla и сопутствующих товаров 21 апреля" - говорится в сообщении.

Это станет завершающим шагом американского производителя электромобилей, направленным на завоевание крупнейшего в мире автомобильного рынка.

Тем не менее, автомобили Tesla пока нельзя купить через интернет-магазин, но потенциальные покупатели могут запросить тест-драйвы.

Напомним, в ноябре компания представила долгожданный пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от 40 тысяч долларов.

Бегущий по лезвию: Tesla представила долгожданный пикап Cybertruck >>

Новый пикап похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150. Его дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Также Илон Маск объявил, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль, а модели Y и 3 будут веганскими к 2020 году.