Что изменится в сфере авиаперелетов, когда пандемия COVID-19 закончится

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) предсказали будущее авиаперелетов после пандемии коронавиурса, передает Independent.
Глава ассоциации Александр де Жюньяк отметил, что когда международное авиасообщение возобновится и аэропорты откроются, для путешественников и авиакомпаний будут введены новые ограничительные меры.
В частности, в салонах самолетов могут сократить число пассажиров, чтобы они могли сидеть не рядом друг с другом, а на расстоянии.
"Если того потребуют органы здравоохранения, авиакомпании будут вынуждены обеспечить по одному свободному месту между каждыми двумя креслами в самолетах", — заявил де Жюньяк.
Также, по его словам, стоимость авиабилетов может вырасти на 50%, поскольку количество пассажиров на рейсе значително уменьшится.
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Ранее эксперты предсказали кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру: из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина авиакомпании терпят серьезные убытки.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 2,1 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 138 тысяч человек.