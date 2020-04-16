18:23 16 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Пассажиры выходят с самолета в международном аэропорту в селе Тамчи, Иссык-Кульской области

Что изменится в сфере авиаперелетов, когда пандемия COVID-19 закончится

Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
Получить короткую ссылку
46 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200416/13940745/Chto-izmenitsya-v-sfere-aviapereletov-kogda-pandemiya-COVID-19-zakonchitsya.html

В самолетах могут сократить число пассажиров и увеличить пространство между ними в салоне. Из-за этого, в свою очередь, в два раза может вырасти стоимость авиабилетов.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) предсказали будущее авиаперелетов после пандемии коронавиурса, передает Independent. 

© REUTERS / Borja Suarez
В Испании готовят план по летнему сезону без туристов

Глава ассоциации Александр де Жюньяк отметил, что когда международное авиасообщение возобновится и аэропорты откроются, для путешественников и авиакомпаний будут введены новые ограничительные меры.

В частности, в салонах самолетов могут сократить число пассажиров, чтобы они могли сидеть не рядом друг с другом, а на расстоянии. 

"Если того потребуют органы здравоохранения, авиакомпании будут вынуждены обеспечить по одному свободному месту между каждыми двумя креслами в самолетах", — заявил де Жюньяк.

Также, по его словам, стоимость авиабилетов может вырасти на 50%, поскольку количество пассажиров на рейсе значително уменьшится.

В Узбекистане планируют развивать онлайн-туризм >>

Ранее эксперты предсказали кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру: из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина авиакомпании терпят серьезные убытки.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 2,1 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 138 тысяч человек.

Теги:
коронавирус, пандемия, авиаперелет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Страницы Великой Отечественной войны в цвете — архивные фото
ДоброВокруг. Дарья Белимова: Наша помощь — адресная, задачи — государственные
Добро вокруг: "Наша помощь — адресная, задачи — государственные"
Поддержка ремесленников
Чтобы усто не пусто было: проект мер поддержки ремесленников

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться