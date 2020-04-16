Что изменится в сфере авиаперелетов, когда пандемия COVID-19 закончится

В самолетах могут сократить число пассажиров и увеличить пространство между ними в салоне. Из-за этого, в свою очередь, в два раза может вырасти стоимость авиабилетов.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) предсказали будущее авиаперелетов после пандемии коронавиурса, передает Independent.

Глава ассоциации Александр де Жюньяк отметил, что когда международное авиасообщение возобновится и аэропорты откроются, для путешественников и авиакомпаний будут введены новые ограничительные меры.

В частности, в салонах самолетов могут сократить число пассажиров, чтобы они могли сидеть не рядом друг с другом, а на расстоянии.

"Если того потребуют органы здравоохранения, авиакомпании будут вынуждены обеспечить по одному свободному месту между каждыми двумя креслами в самолетах", — заявил де Жюньяк.

Также, по его словам, стоимость авиабилетов может вырасти на 50%, поскольку количество пассажиров на рейсе значително уменьшится.

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Ранее эксперты предсказали кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру: из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина авиакомпании терпят серьезные убытки.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 2,1 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 138 тысяч человек.