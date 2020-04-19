Ученые из Уханя: человечество пока не умеет искусственно создавать вирусы

Ранее американский телеканал Fox News утверждал, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, был работником лаборатории уханьского Института вирусологии.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин опроверг обвинения в том, что COVID-19 был создан искусственно, то бишь человеком.

Ранее американский телеканал Fox News утверждал со ссылкой на собственные источники, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, был работником лаборатории именно этого Института вирусологии.

Об этом также заявлял сенатор-республиканец Том Коттон. По его словам, в Ухане расположена "единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире".

Данные обвинения беспочвенны, поскольку мир еще не развился до того, чтобы искусственно создать опасный вирус, считает Юань Чжимин.

"Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", - отметил вирусолог.

Он также подчеркнул, что нет никаких доказательств и свидетельств, которые указывали бы на неестественную природу вируса.

"Как мы уже давно заявляли, этот вирус никак не мог вырваться от нас", — подчеркнул вирусолог.

Чжимин отметил, что сотрудники института строго соблюдают регламент обращения с образцами в процессе всех исследований.

О беспочвенности обвинений также заявили в МИД Китая. Глава внешнеполитического ведомства Чжао Лицзян обратил внимание на заключение ВОЗ, которая не нашла подтверждений версии о том, что COVID-19 был создан человеком.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019-го в Китае. В середине марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 2,34 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 161 тысячи человек, почти 600 тысяч — выздоровели.