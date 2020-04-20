В Канаде стрелок убил 16 человек

По информации местной полиции, инцидент не рассматривается как относящийся к терроризму. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В канадской провинции Новая Шотландия стрелок убил 16 человек, информирует РИА Новости.

"Среди жертв стрельбы числится сотрудница королевской канадской конной полиции, один полицейский получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.

По информации местной полиции, инцидент не рассматривается как относящийся к терроризму. Стрелок был задержан и впоследствии скончался.

Известно, что им оказался 51-летний Габриэл Уортман, который открыл огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах.

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Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась утром в воскресенье близ Галифакса, а началась вечером в субботу.

Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины пока не известны.