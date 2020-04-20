В Казахстане людный двор опустел за секунды — забавные кадры будней карантина

В Казахстане, как и в других странах, тщательно контролируется соблюдение гражданами режима самоизоляции.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Актобе, городе на западе Казахстана, уже две недели действует всеобщий карантин. Горожанам разрешается выходить из дома только в неотложных случаях — в аптеку или магазин.

Однако сидеть в четырех стенах, в особенности, когда за окном хорошая погода, а на улице — лавочки и скверы, хочется не всем.

Поэтому некоторые жители города, истосковавшиеся по прогулкам, иногда нарушают правила. Как раз такой момент и попал на видео.

На кадрах, снятых одним из жильцов верхних этажей, видно, как патрульный автомобиль заезжает во двор и включает спецсигналы.

В этот момент все кинулись бежать обратно в свои подъезды. Полный двор людей буквально за пару секунд почти опустел.

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По последним данным, в Казахстане зафиксировано 1 757 случаев заражения COVID-19.

В Узбекистане, тем временем, число инфицированных достигло 1604 человек, пять граждан скончались, 261 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.