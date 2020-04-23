В США коронавирусом заболели две кошки — СМИ

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В американской штате Нью-Йорк вирус COVID-19 обнаружили у двух домашних кошек.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей Минсельхоза и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Отмечается, что это — первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом домашних питомцев на территории Штатов.
Считается, что животных заразили их хозяева. У обеих кошек были отмечены "легкие симптомы респираторного заболевания", при том, что живут они в разных частях штата.
В ЦКПЗ порекомендовали в период пандемии не подпускать питомцев к другим домашним животным, а также к чужим людям.
Ранее в США зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к животному. Инфекцию обнаружили у молодой тигрицы из Бронксского зоопарка в Нью-Йорке.
У животного появился сухой кашель. Ветеринары взяли анализы, которые подтвердили коронавирус.
Предполагается, что болезнь тигрице передал смотритель зоопарка, у которого на тот момент не были выражены симптомы COVID-19.
Отмечается, что сухой кашель и снижение аппетита были отмечены еще у нескольких животных зоопарка. Все они были взяты под контроль медиков и скоро поправятся.