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В США коронавирусом заболели две кошки — СМИ

© REUTERS / Jon Nazca
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200423/13981655/V-SShA-koronavirusom-zaboleli-dve-koshki--SMI.html

Это первый случай заражения домашних питомцев США, но не первый в мире. Ранее COVID-19 заразились кошка и две собаки из Гонконга.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В американской штате Нью-Йорк вирус COVID-19 обнаружили у двух домашних кошек.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей Минсельхоза и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Вирус COVID-19 обнаружили у кота и двух собак — их заразили хозяева

Отмечается, что это — первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом домашних питомцев на территории Штатов. 

Считается, что животных заразили их хозяева. У обеих кошек были отмечены "легкие симптомы респираторного заболевания", при том, что живут они в разных частях штата. 

В ЦКПЗ порекомендовали в период пандемии не подпускать питомцев к другим домашним животным, а также к чужим людям.

Ранее в США зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к животному. Инфекцию обнаружили у молодой тигрицы из Бронксского зоопарка в Нью-Йорке. 

У животного появился сухой кашель. Ветеринары взяли анализы, которые подтвердили коронавирус. 

Предполагается, что болезнь тигрице передал смотритель зоопарка, у которого на тот момент не были выражены симптомы COVID-19.

Отмечается, что сухой кашель и снижение аппетита были отмечены еще у нескольких животных зоопарка. Все они были взяты под контроль медиков и скоро поправятся.

Теги:
США, собака, кошка, коронавирус



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