В США коронавирусом заболели две кошки — СМИ

Это первый случай заражения домашних питомцев США, но не первый в мире. Ранее COVID-19 заразились кошка и две собаки из Гонконга.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В американской штате Нью-Йорк вирус COVID-19 обнаружили у двух домашних кошек.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей Минсельхоза и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Отмечается, что это — первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом домашних питомцев на территории Штатов.

Считается, что животных заразили их хозяева. У обеих кошек были отмечены "легкие симптомы респираторного заболевания", при том, что живут они в разных частях штата.

В ЦКПЗ порекомендовали в период пандемии не подпускать питомцев к другим домашним животным, а также к чужим людям.

Ранее в США зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к животному. Инфекцию обнаружили у молодой тигрицы из Бронксского зоопарка в Нью-Йорке.

У животного появился сухой кашель. Ветеринары взяли анализы, которые подтвердили коронавирус.

Предполагается, что болезнь тигрице передал смотритель зоопарка, у которого на тот момент не были выражены симптомы COVID-19.

Отмечается, что сухой кашель и снижение аппетита были отмечены еще у нескольких животных зоопарка. Все они были взяты под контроль медиков и скоро поправятся.