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Западно-Сибирская железная дорога. 100-летие Транссибирской магистрали

В России изменили правила покупки билетов на поезда

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200423/13982284/V-Rossii-izmenili-pravila-pokupki-biletov-na-poezda.html

С 23 апреля на электронную почту или телефон будут присылать график движения поезда, на который куплен билет.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. У РЖД новые правила - теперь при покупке билета пассажиры должны будут указывать контактную информацию, сообщает РИА Новости.

"Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail", - говорится в сообщении.

Эту норму закрепили на законодательном уровне.

С 23 апреля на электронную почту или телефон будут присылать график движения поезда, на который куплен билет.

Компания отмечает, что услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

РЖД сообщили об отмене поездов в сообщении России с Узбекистаном >>

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом РЖД отменили более ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. Международные поезда в сообщении России с Узбекистаном перестали курсировать с 16 марта.

Теги:
РЖД, билет, движение поездов, Поезд, Россия, Россия



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