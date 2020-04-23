Дональд Трамп подписал указ о временном прекращении выдачи грин-карт

По истечении этого срока американский глава рассмотрит возможность отмены, пересмотра или продления запрета.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Gрезидент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает на 60 дней выдачу грин-карт, дающих иностранным гражданам право жить и работать в стране, сообщает пресс-служба.

По истечении этого срока американский глава рассмотрит возможность отмены, пересмотра или продления запрета.

Защитить рабочие места: Трамп решил приостановить иммиграцию в США >>

Напомним, Трамп заявил в своем Twitter, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест мериканских граждан еще 21 апреля.

"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал он.

Ранее глава Америки представил план снятия карантина, который был введен в стране из-за эпидемии коронавируса.