14:15 23 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп подписал указ о временном прекращении выдачи грин-карт

REUTERS / Leah Millis
В мире
Получить короткую ссылку
40 0 0

По истечении этого срока американский глава рассмотрит возможность отмены, пересмотра или продления запрета. 

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Gрезидент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает на 60 дней выдачу грин-карт, дающих иностранным гражданам право жить и работать в стране, сообщает пресс-служба.

По истечении этого срока американский глава рассмотрит возможность отмены, пересмотра или продления запрета. 

Защитить рабочие места: Трамп решил приостановить иммиграцию в США >>

Напомним, Трамп заявил в своем Twitter, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест мериканских граждан еще 21 апреля.

"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал он.

Ранее глава Америки представил план снятия карантина, который был введен в стране из-за эпидемии коронавируса. 

Теги:
виза, США, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп, Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Как правильно выбрать антисептик для рук — инструкция
Чирчикский машиностроительный завод в годы войны
Отбомбили и отпахали: фронтовая летопись Чирчикского завода

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться