Дональд Трамп: свет - убийца коронавируса

По мнению Трампа, если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. По мнению президента США Дональда Трампа, коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света, заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

"Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту", — предположил Трамп.

Напомним, ранее ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса.

В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа.

Ученые установили температуру, убивающую коронавирус >>

Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.