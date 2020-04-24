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Президент РФ В. Путин принял участие во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

В России официально перенесли дату окончания Второй мировой войны

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200424/13993379/V-Rossii-ofitsialno-perenesli-datu-okonchaniya-Vtoroy-mirovoy-voyny.html

Закон направлен на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, а также на увековечение достойной памяти погибших.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября, говорится в законе, подписанным главой государства.

До этого Днем воинской славы — датой окончания Второй мировой было 2 сентября.

"Закон направлен на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, а также на увековечение достойной памяти погибших", - говорится в сообщении.

Ранее проект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. 

Напомним, в 1945 году, Верховный Совет СССР объявил праздником победы над Японией именно 3 сентября. Та же дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник.

Теги:
закон, Вторая мировая война, Россия, Россия, Владимир Путин, Владимир Путин



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