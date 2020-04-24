В России официально перенесли дату окончания Второй мировой войны

Закон направлен на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, а также на увековечение достойной памяти погибших.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября, говорится в законе, подписанным главой государства.

До этого Днем воинской славы — датой окончания Второй мировой было 2 сентября.

"Закон направлен на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, а также на увековечение достойной памяти погибших", - говорится в сообщении.

Ранее проект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Напомним, в 1945 году, Верховный Совет СССР объявил праздником победы над Японией именно 3 сентября. Та же дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник.