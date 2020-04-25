Казахстанец пытался вывезти невесту из карантина, спрятав ее в багажнике

Мужчину и женщину оштрафовали за попытку незаконно выехать с территории, где действует режим массового карантина.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Казахстане уже несколько недель действует режим чрезвычайного положения. Гражданам запрещено выходить на улицу без крайней необходимости (только если срочно требуется купить лекарства или продукты).

В республике созданы карантинные зоны, на выезде из которых стоят специальные блокпосты.

На одном из них на днях произошел необычный случай. В Карагандинской области инспекторы заметили машину, которая сразу вызвала у них подозрения, пишет Sputnik Казахстан.

Автомобиль Audi остановили и осмотрели. Каково было удивление патрульных, когда в багажнике они обнаружили 35-летнюю женщину.

Водитель авто заявил, что дама, которую обнаружили инспекторы, — его невеста, на которой он собирается жениться.

Местная жительница, не желавшая расставаться с будущим супругом, на свой страх и риск решила нарушить режим карантина.

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В отношении обоих нарушителей были составлены административные протоколы.

Возлюбленных признали виновными в нарушении режима чрезвычайного положения и назначили им штраф в 27 780 тенге (около 63 долларов).

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заражены почти 2,5 тысячи человек.

В Узбекистане, тем временем, количество заболевших COVID-19 достигло 1836 человек, восемь граждан скончались, 621 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.