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Казахстанец пытался вывезти невесту из карантина, спрятав ее в багажнике

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200425/13999934/Kazakhstanets-pytalsya-vyvezti-nevestu-iz-karantina-spryatav-ee-v-bagazhnike.html

Мужчину и женщину оштрафовали за попытку незаконно выехать с территории, где действует режим массового карантина.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Казахстане уже несколько недель действует режим чрезвычайного положения. Гражданам запрещено выходить на улицу без крайней необходимости (только если срочно требуется купить лекарства или продукты).

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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В республике созданы карантинные зоны, на выезде из которых стоят специальные блокпосты.

На одном из них на днях произошел необычный случай. В Карагандинской области инспекторы заметили машину, которая сразу вызвала у них подозрения, пишет Sputnik Казахстан.

Автомобиль Audi остановили и осмотрели. Каково было удивление патрульных, когда в багажнике они обнаружили 35-летнюю женщину.

Водитель авто заявил, что дама, которую обнаружили инспекторы, — его невеста, на которой он собирается жениться. 

Местная жительница, не желавшая расставаться с будущим супругом, на свой страх и риск решила нарушить режим карантина. 

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В отношении обоих нарушителей были составлены административные протоколы.

Возлюбленных признали виновными в нарушении режима чрезвычайного положения и назначили им штраф в 27 780 тенге (около 63 долларов).

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заражены почти 2,5 тысячи человек.

В Узбекистане, тем временем, количество заболевших COVID-19 достигло 1836 человек, восемь граждан скончались, 621 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию. 

Теги:
Невеста, автомобиль, коронавирус, Карантин, Казахстан



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