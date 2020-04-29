В Китае придумали, как научить школьников соблюдать дистанцию — видео

Как отметил директор школы, ношение футоу поможет учащимся соблюдать дистанцию в 1 метр. Это, как ожидается, не только поднимет детям настроение, но и, вероятно, заинтересует историей Китая.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Китае коронавирус постепенно отступает.

Пандемия подходит к концу, страна постепенно возвращается к нормальной жизни, снимая карантин и другие ограничения.

Однако в стране все еще действуют меры предосторожности: необходимо носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

В КНР постепенно возобновляется работа различных предприятий, ведомств, в том числе школ.

Последними к занятиям вернулись учащиеся младших классов. Но как обеспечить безопасное расстояние между малышами?

Руководство одной из школ в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян) придумало выход.

Родителей младшеклассников попросили сделать для своих детей специальные шляпы с крыльями.

Головной убор полезный во всех смыслах: он позволяет учащимся соблюдать дистанцию в 1 метр и глубже изучить историю своей страны.

Дело в том, что такие шляпы — важнейшая часть китайской культуры. Они называются футоу. Эти головные уборы носили чиновники и военачальники времен династии Сун (X–XIII века).

Футоу надевали, как правило, на собрания и официальные церемонии. Считается, что они были нужны для того, чтобы предотвратить перешептывания во время встреч.

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зафиксировано 84,3 тысячи случаев инфицирования, свыше 77 тысяч человек выздоровели, около 4,6 тысячи - скончались.

Между тем за последние сутки в КНР выявили всего несколько случаев заражения коронавирусом, что говорит о том, что COVID-19 в стране взят под контроль.

Всего в мире количество заболевших превысило 3,12 миллиона человек, из них выздоровели более 929 тысяч человек, скончались - около 217 тысяч.