00:15 30 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Флаги Таджикистана, архивное фото

В Таджикистане откажутся от русских окончаний фамилий и отчеств

© sputnik Стас Этвеш
В мире
Получить короткую ссылку
57514
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200429/14026171/V-Tadzhikistane-otkazhutsya-ot-russkikh-okonchaniy-familiy-i-otchestv.html

Запрет не коснется проживающих в республике представителей национальных меньшинств. Также за всеми гражданами республики, кроме новорожденных, останется право выбора: менять фамилию или оставить.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Таджикистане приняли поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", которые запрещают использовать русифицированные фамилии и отчества.

Как это по-русски
"Как это по-русски": матчество вместо отчества

Теперь при регистрации имен новорожденных в фамилиях и отчествах запрещено использовать славянские суффиксы "-ов/-ова", "-вич/-овна" и так далее.

Вместо них теперь будут употребляться таджикские окончания "пурдухт", "и", "зод", "зода", "он", "ён", "иён", "ниёр", "фар". Также, согласно изменениям, к данным суффиксам также добавятся "-пур" для лиц мужского пола, и "-духт" для новорожденных девочек.

Важно: закон не будет нести принудительный характер для всех таджикистанцев. Речь идет о тех, кто получает удостоверяющие личность документы впервые (это новорожденные). Все остальные граждане Таджикистана смогут сами решить, хотят они поменять фамилии или нет.

Есть исключения

Запрет на использование русифицированных окончаний не коснется проживающих в республике представителей национальных меньшинств.

Отмечается, что данные граждане вправе сами выбирать, какие окончания фамилий и отчеств регистрировать в документах своих новорожденных детей. 

Зачем это делается?

Власти республики считают, что данная мера позволит повысить самосознание граждан и защитить национальную идентичность. 

Первым пример подал глава республики. В 2007 году президент страны поменял свою фамилию с Рахмонов на Рахмон.

Теги:
закон, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вид Земли с орбиты Луны
Планета Земля: невообразимые виды из космоса — фотолента
"Мы уже привыкли": Лавров ответил на обвинения ЕС в дезинформации о COVID-19
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться