В Таджикистане откажутся от русских окончаний фамилий и отчеств

Запрет не коснется проживающих в республике представителей национальных меньшинств. Также за всеми гражданами республики, кроме новорожденных, останется право выбора: менять фамилию или оставить.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Таджикистане приняли поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", которые запрещают использовать русифицированные фамилии и отчества.

Теперь при регистрации имен новорожденных в фамилиях и отчествах запрещено использовать славянские суффиксы "-ов/-ова", "-вич/-овна" и так далее.

Вместо них теперь будут употребляться таджикские окончания "пурдухт", "и", "зод", "зода", "он", "ён", "иён", "ниёр", "фар". Также, согласно изменениям, к данным суффиксам также добавятся "-пур" для лиц мужского пола, и "-духт" для новорожденных девочек.

Важно: закон не будет нести принудительный характер для всех таджикистанцев. Речь идет о тех, кто получает удостоверяющие личность документы впервые (это новорожденные). Все остальные граждане Таджикистана смогут сами решить, хотят они поменять фамилии или нет.

Есть исключения

Запрет на использование русифицированных окончаний не коснется проживающих в республике представителей национальных меньшинств.

Отмечается, что данные граждане вправе сами выбирать, какие окончания фамилий и отчеств регистрировать в документах своих новорожденных детей.

Зачем это делается?

Власти республики считают, что данная мера позволит повысить самосознание граждан и защитить национальную идентичность.

Первым пример подал глава республики. В 2007 году президент страны поменял свою фамилию с Рахмонов на Рахмон.