Мишустин продлил запрет на въезд в Россию для иностранцев

Точной даты отмены ограничений, введенных из-за COVID-19, в том числе по пересечению границы РФ, пока назвать нельзя, заявил российский премьер.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в страну до тех пор, пока не будет стабилизирована эпидемиологическая ситуация.

"Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введённые из-за коронавируса, могут быть полностью сняты. В том числе – по пересечению границ РФ. До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение Правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - заявил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Между тем некоторых категорий иностранных граждан данные ограничения касаться не будут.

Они будут отменены в том числе для специалистов, которые осуществляют наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

Данные меры, как ожидается, позволят снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, в том числе производящих оборудование, которое используется в борьбе с коронавирусом.

Напомним: с 18 марта в России действуют временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства из-за ситуации с распространением коронавируса.

При этом граждане других государств, пребывающие в РФ, могут продлить срок временного пребывания на территории страны.

До 11 мая (включительно) в России продлен режим нерабочих дней с целью не допустить распространения инфекции.

По последним данным, в стране зафиксировано свыше 99 тысяч случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 10 тысяч россиян, скончались — 972.

Всего в мире количество инфицированных превысило 3,14 миллиона человек, жертвами пандемии стали 219 тысяч человек, побороли болезнь — более 949 тысяч.