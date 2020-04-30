Полиция Нью-Йорка нашла грузовики с десятками тел

По информации СМИ, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает The New York Times.

"Полиция прибыла на место происшествия по вызову жителей ближайших домов, которые жаловались на неприятный запах из грузовиков", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Напомним, Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти.