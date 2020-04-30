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Перекресток 7-й авеню и 38-й стрит в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка нашла грузовики с десятками тел

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200430/14030954/Politsiya-Nyu-Yorka-nashla-gruzoviki-s-desyatkami-tel.html

По информации СМИ, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает The New York Times.

"Полиция прибыла на место происшествия по вызову жителей ближайших домов, которые жаловались на неприятный запах из грузовиков", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Напомним, Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти.

Теги:
Нью-Йорк, Нью-Йорк, труп, грузовик, США, США



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