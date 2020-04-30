Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу

Однако есть условие: покинуть страну можно лишь единожды. Это касается как лиц с двойным гражданством, так и тех, кто имеет вид на жительство за рубежом.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому всем российским гражданам, у которых есть также паспорт другого государства или вид на жительство за границей, разрешается выехать за пределы страны в период пандемии.

Между тем в документе подчеркивается, что речь идет об однократном выезде из России к месту постоянного проживания.

Ранее покинуть РФ могли лишь иностранные граждане, на которых не распространялись введенные в стране ограничения.

Напомним: Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и особые рейсы, совершаемые по отдельным решениям правительства.

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Также отметим, что до 11 мая (включительно) в России продлен режим нерабочих дней с целью не допустить распространения инфекции.

По последним данным, в стране зафиксировано свыше 99 тысяч случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 10 тысяч россиян, скончались — 972.

Всего в мире количество инфицированных превысило 3,19 миллиона человек, жертвами пандемии стали 228 тысяч человек, побороли болезнь — более 973 тысяч.