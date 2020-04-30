Столичный регион Австралии первым в стране объявил себя свободным от коронавируса

Впервые за почти два месяца на территории АСТ не зафиксировано активных случаев заражения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Австралийская столичная территория (АСТ), в состав которой входит столица страны Канберра, стара первым австралийским регионом, объявившим себя свободным от коронавируса, сообщает телеканал 7 News.

"Сегодня впервые за семь недель на нашей территории нет активных случаев COVID-19 и это благодаря серьезной работе, которую ведет сообщество, чтобы остановить распространение вируса", - заявила главный врач столичного региона Керрин Коулман.

По ее словам, сейчас важно сохранить результаты такой работы.

Напомним, данный регион последним из всех в Австралии сообщил о первом случае коронавируса на своей территории, который был зарегистрирован 12 марта.

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Всего на территории АСТ с начала эпидемии были зафиксированы 106 случаев заражения коронавирусом. Из них 103 человека вылечились, трое скончались.

По данным минздрава Австралии, за последние сутки в стране зафиксированы 8 новых случаев коронавируса, общее число достигло 6 746. В общей сложности скончались 90 человек, выздоровели - 5 685.