12:52 30 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Столичный регион Австралии первым в стране объявил себя свободным от коронавируса

© Sputnik / Кирилл Брага
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (410)
28 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200430/14032092/Stolichnyy-region-Avstralii-pervym-v-strane-obyavil-sebya-svobodnym-ot-koronavirusa.html

Впервые за почти два месяца на территории АСТ не зафиксировано активных случаев заражения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Австралийская столичная территория (АСТ), в состав которой входит столица страны Канберра, стара первым австралийским регионом, объявившим себя свободным от коронавируса, сообщает телеканал 7 News.

"Сегодня впервые за семь недель на нашей территории нет активных случаев COVID-19 и это благодаря серьезной работе, которую ведет сообщество, чтобы остановить распространение вируса", - заявила главный врач столичного региона Керрин Коулман.

По ее словам, сейчас важно сохранить результаты такой работы.

Напомним, данный регион последним из всех в Австралии сообщил о первом случае коронавируса на своей территории, который был зарегистрирован 12 марта.

В Казахстане от коронавируса вылечилась 100-летняя пенсионерка >>

Всего на территории АСТ с начала эпидемии были зафиксированы 106 случаев заражения коронавирусом. Из них 103 человека вылечились, трое скончались.

По данным минздрава Австралии, за последние сутки в стране зафиксированы 8 новых случаев коронавируса, общее число достигло 6 746. В общей сложности скончались 90 человек, выздоровели - 5 685.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (410)
Теги:
Карантин, коронавирус, Австралия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вид Земли с орбиты Луны
Планета Земля: невообразимые виды из космоса — фотолента
В России провели онлайн-парад для 97-летнего ветерана — видео
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться