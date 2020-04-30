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Машина скорой медицинской помощи

В России зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом

© Sputnik / Илья Питалев
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (411)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200430/14033031/V-Rossii-zafiksirovan-rekordnyy-prirost-zabolevshikh-koronavirusom.html

Суточный прирост впервые перешагнул за 7 тысяч, это рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах, сообщает оперштаб.

"Суточный прирост впервые перешагнул за 7 тысяч, это рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости COVID-19. В процентном выражении прирост ставил 7,1.", - говорится в сообщении.

Таким образом число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек.

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Из больниц выписано 1 333 человека, из них в Москве — 525. За все время выздоровели 11619 человек.

Напомним, в течение всего периода эпидемии умерли 1073 человека. За последние сутки зафиксирован 101 летальный исход. Наиболее высокие показатели смертности пациентов с коронавирусом отмечены в Псковской области — 5,37 процента.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (411)
Теги:
коронавирус, Карантин, Россия, Россия



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