В России зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом

Суточный прирост впервые перешагнул за 7 тысяч, это рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах, сообщает оперштаб.

"Суточный прирост впервые перешагнул за 7 тысяч, это рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости COVID-19. В процентном выражении прирост ставил 7,1.", - говорится в сообщении.

Таким образом число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек.

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Из больниц выписано 1 333 человека, из них в Москве — 525. За все время выздоровели 11619 человек.

Напомним, в течение всего периода эпидемии умерли 1073 человека. За последние сутки зафиксирован 101 летальный исход. Наиболее высокие показатели смертности пациентов с коронавирусом отмечены в Псковской области — 5,37 процента.