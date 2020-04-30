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В Швеции власти города разбросали в парке помет, чтобы люди в нем не гуляли

© REUTERS / Eddie Keogh
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200430/14037887/V-Shvetsii-vlasti-goroda-razbrosali-v-parke-pomet-chtoby-lyudi-v-nem-ne-gulyali.html

В Швеции, в отличие от большей части остального мира, не объявляли строгий карантин из-за COVID-19. Власти лишь рекомендуют гражданам соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Однако из-за предстоящего праздника появилась угроза распространения инфекции.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В большинстве стран мира действует режим самоизоляции: граждан просят не выходить из домов без крайней необходимости.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Однако, как оказалось, сидеть в четырех стенах не так-то и просто, поэтому иногда в соцсетях можно увидеть забавные видео, как полный двор людей пустеет буквально за секунды, стоит патрульной машине только появиться на горизонте.

Смешного здесь, конечно, мало, однако как обеспечить соблюдение режима самоизоляции и объяснить людям, что пока не стоит ходить на шашлыки или устраивать общественные гуляния, подвергая опасности себя и окружающих?

Администрация университетского города Лунд в Швеции придумала эффективное решение: власти распорядились разбросать тонну куриного помета в главном парке города, который скоро может стать местом скопления людей, передает Reuters.

Дело в том, что на носу — празднование Вальпургиевой ночи (популярный весенний фестиваль). Мероприятие предполагает массовые собрания. В прошлые года количество посетителей могло достигать 30 тысяч человек.

Стоит отметить, что в Швеции официально не объявлен строгий карантин, однако всем гражданам рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности.

Сам праздник не был отменен, так как в стране не введены ограничительные меры, но в условиях пандемии допускать массовые празднования было бы опрометчиво.

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Неприятный запах от птичьего помета, как ожидается, позволит избежать скопления большого числа студентов и других жителей города, что, в свою очередь, существенно снизит риск распространения COVID-19.

Муниципалитет города также планирует установить вокруг парка специальные барьеры.

Теги:
парк, Карантин, коронавирус, Швеция



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