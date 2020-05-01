Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса

Национальное расследование Китая уже ведется, но ВОЗ не были приглашены к участию. Международная организация продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Китайские власти ответили отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в Китае Годена Галеа.

По словам медика, ВОЗ очень важно знать обстоятельства появления коронавируса, чтобы не допустить другого подобного случая.

"Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая", - сказал специалист в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он также отметил, что власти Китая не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане – эпицентре распространения коронавируса.

По его словам, в ВОЗ не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении вируса. "Однако лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения (вируса)", - добавил Галеа.

Напомним, 16 апреля в Китае ответили на обвинения американских СМИ в том, что коронавирус был создан в лаборатории в Ухане.

"Я хочу обратить вообще внимание на то, что ВОЗ не раз заявляла, что нет никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории. Многие известные мировые специалисты считают так же", — отметили в МИД КНР.