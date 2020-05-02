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Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней - фото

Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней - фото

Северокорейская газета
В мире
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200502/14043250/Kim-Chen-Yn-poyavilsya-na-publike-vpervye-za-20-dney---foto.html

Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Ким Чен Ын все-таки появился на публике: северокорейская газета Rodong Sinmun, печатный орган правящей Трудовой партии страны, показала фотографии главы КНДР с открытия завода по производству удобрений.

Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым. На фото он улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают замечания лидера в блокноты.

Также на ряде фотографий рядом с лидером видна его сестра Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней - фото
Газета Северной Кореи
Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней - фото

Напомним, 15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в "вегетативном состоянии".

 

Теги:
фото, Северная Корея, Ким Чен Ын



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