Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Ким Чен Ын все-таки появился на публике: северокорейская газета Rodong Sinmun, печатный орган правящей Трудовой партии страны, показала фотографии главы КНДР с открытия завода по производству удобрений.

Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым. На фото он улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают замечания лидера в блокноты.

Также на ряде фотографий рядом с лидером видна его сестра Ким Ё Чжон.

Газета Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней - фото

Напомним, 15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в "вегетативном состоянии".