Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой

В своем Twiiter президент поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу на посту спикера сената парламента.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената, сообщает Sputnik Казахстан.

В своем Twiiter президент поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу на посту спикера сената парламента.

Причина этого решения до настоящего времени не обнародована.

"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан", - написал Токаев.

Напомним, Дарига Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.

Дарига Назарбаева переизбрана спикером сената Казахстана >>

Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената.