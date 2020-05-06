США готовят договор о добыче ископаемых на Луне без участия РФ — СМИ

По данным агентства, участниками соглашения предположительно станут ЕС, Канада, Япония и ОАЭ. России же в этом списке нет.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, участниками договора предположительно станут несколько государств-партнеров, однако России в этом списке нет.

Отмечается, что документ получит название Artemis Accords ("Соглашения Артемиды").

Что он предусматривает?

Данное соглашение предполагает создание неких "зон безопасности" около планирующихся баз на Луне. Специальные "зоны", как ожидается, помогут избежать конфликтов между странами-конкурентами и компаниями, которые будут работать в непосредственной близости друг от друга.

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Кроме того, в соглашении будут прописаны законные основания, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут считать эти ресурсы своей собственностью.

Между тем собеседники агентства утверждают, что в приоритете договора не стоят территориальные интересы Штатов.

Участниками станут ведущие государства кроме России

По данным агентства, США планируют в ближайшее время ознакомить с проектом соглашения ряд стран. Отмечается, что в их числе — государства ЕС, Канада, Япония и ОАЭ.

Россию подключать на ранних этапах не планируется.

Более того, как сообщают источники, Штаты вовсе против участия РФ в данном соглашении из-за обеспокоенности маневрами российских спутников, которые в администрации Трампа назвали "угрожающими".

Трамп присвоил Луну: указ президента США

В начале апреля Трамп подписал указ, согласно которому Штаты имеют право единолично пользоваться ресурсами Луны.

В документе говорилось о том, что "у американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством".

Также в данном указе содержалось следующее положение: космическое пространство не является всеобщим достоянием человечества и на него будут распространяться права частной собственности.