Аренда жилья в России значительно подешевела

Стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущим месяцем снизилась в цене на 1,8% (13,1 тысяча рублей), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тысяча рублей), трешки — на 3,7% (23 тысячи рублей).

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В большинстве городов России значительно снизилась стоимость аренды квартир, сообщает телеканал 360.

"По итогам апреля 2020 года стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущим месяцем снизилась в цене на 1,8% (13,1 тысяча рублей), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тысяча рублей), трешки — на 3,7% (23 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.

Больше всего аренда жилья подешевела в Москве, Подмосковье, Кирове, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове, Уфе, Краснодаре, Волгограде и Сочи.

Хоким Ташкента призвал арендодателей временно не требовать плату за квартиры >>

Эксперты объясняют это тем, что после введения режима повышенной готовности и самоизоляции из этих городов уехали трудовые мигранты. К тому же в этом году нет туристов и приезжающих в командировки людей. В итоге рынок краткосрочной аренды просел.

Также есть информация, что к июлю цены могут упасть еще на 10–20%.

Напомним, в апреле хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обратился к жителям столицы, сдающим свои квартиры, и призвал их временно не требовать у арендаторов плату за жилье.

По его мнению, будет справедливо, если арендаторы выплатят деньги позже.