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Элитный жилой комплекс в Москве

Аренда жилья в России значительно подешевела

© Sputnik / Владимир Вяткин
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200507/14070970/Arenda-zhilya-v-Rossii-znachitelno-podeshevela.html

Стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущим месяцем снизилась в цене на 1,8% (13,1 тысяча рублей), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тысяча рублей), трешки — на 3,7% (23 тысячи рублей).

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В большинстве городов России значительно снизилась стоимость аренды квартир, сообщает телеканал 360.

"По итогам апреля 2020 года стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущим месяцем снизилась в цене на 1,8% (13,1 тысяча рублей), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тысяча рублей), трешки — на 3,7% (23 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.

Больше всего аренда жилья подешевела в Москве, Подмосковье, Кирове, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове, Уфе, Краснодаре, Волгограде и Сочи.

Хоким Ташкента призвал арендодателей временно не требовать плату за квартиры >>

Эксперты объясняют это тем, что после введения режима повышенной готовности и самоизоляции из этих городов уехали трудовые мигранты. К тому же в этом году нет туристов и приезжающих в командировки людей. В итоге рынок краткосрочной аренды просел.

Также есть информация, что к июлю цены могут упасть еще на 10–20%. 

Напомним, в апреле хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обратился к жителям столицы, сдающим свои квартиры, и призвал их временно не требовать у арендаторов плату за жилье.

По его мнению, будет справедливо, если арендаторы выплатят деньги позже. 

Теги:
коронавирус, аренда, квартира, квартиры, жилье, цены, Карантин, Россия, Россия



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