В России могут ввести ваучеры вместо возврата денег за билеты

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В России планируют легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии, информирует РИА Новости.

"В правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира с тем, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку", - говорится в сообщении.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС.

В СМИ допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.

РЖД сообщили об отмене поездов в сообщении России с Узбекистаном >>

Напомним, международные поезда в сообщении России с Узбекистаном перестали курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно было вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо было обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.