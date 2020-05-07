16:40 07 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Поезд ОАО РЖД, архивное фото

В России могут ввести ваучеры вместо возврата денег за билеты

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
Получить короткую ссылку
23710
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200507/14071326/V-Rossii-mogut-vvesti-vauchery-vmesto-vozvrata-deneg-za-bilety.html

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В России планируют легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии, информирует РИА Новости.

"В правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира с тем, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку", - говорится в сообщении.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС.

В СМИ допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.

РЖД сообщили об отмене поездов в сообщении России с Узбекистаном >>

Напомним, международные поезда в сообщении России с Узбекистаном перестали курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно было вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо было обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Теги:
Карантин, деньги, билет, пассажиры, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов
Лукашенко посоветовал не целоваться со всеми подряд
"Ну потерпи месяц!": Лукашенко призвал не целоваться со всеми подряд — видео
Наводнение на Сардобинском водохранилище
Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться