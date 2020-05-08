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Гульасаль Тухтасинова

Узбекистанка пытается покорить международный конкурс красоты

Queen of Hollywood
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200508/14088167/Uzbekistanka-pytaetsya-pokorit-mezhdunarodnyy-konkurs-krasoty.html

Девушку зовут Гульасаль Тухтасинова, времени для голосования за конкурсантку осталось немного - сегодня в 20-00 по местному времени оно завершится.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Девушка из Узбекистана подала анкету на международный конкурс красоты "Королева Голливуда 2020".

Гульасаль Тухтасинова
Queen of Hollywood
Гульасаль Тухтасинова

Для справки: Королева Голливуда - это новый международный онлайн конкурс красоты, в котором могут принимать участие конкурсантки от 18 до 38 лет из разных стран мира. Победительница получает в награду продвижение в Голливуде, а также подарки от партнеров на сумму 2000 долларов.

Гульасаль Тухтасинова
Queen of Hollywood
Гульасаль Тухтасинова

Конкурсантку из Узбекистана зовут Гульасаль Тухтасинова, отдать свой голос за нее можно здесь. Нужно поторопиться, потому что времени осталось совсем немного - голосование в полуфинале закончится сегодня в 20-00 по местному времени (18-00 по моск. вр. - ред.).

© AFP 2018 / William West
Разыскиваются узбекские красотки для международного конкурса

Выйдут в финал ТОП-5, которые в следующем этапе наберут максимальное количество голосов членов жюри.

Напомним, 25 апреля молодых мам Узбекистана пригласили принять участие в международном конкурсе красоты "Улыбка Вселенной 2021".

Возраст кандидаток должен быть от 23 до 45 лет. Поскольку это конкурс для молодых мам, то к участию будут отбираться претендентки, имеющие не менее одного ребенка.

Теги:
узбекистанка, онлайн, конкурс красоты



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