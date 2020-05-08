Узбекистанка пытается покорить международный конкурс красоты

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Девушка из Узбекистана подала анкету на международный конкурс красоты "Королева Голливуда 2020".
Для справки: Королева Голливуда - это новый международный онлайн конкурс красоты, в котором могут принимать участие конкурсантки от 18 до 38 лет из разных стран мира. Победительница получает в награду продвижение в Голливуде, а также подарки от партнеров на сумму 2000 долларов.
Конкурсантку из Узбекистана зовут Гульасаль Тухтасинова, отдать свой голос за нее можно здесь. Нужно поторопиться, потому что времени осталось совсем немного - голосование в полуфинале закончится сегодня в 20-00 по местному времени (18-00 по моск. вр. - ред.).
Выйдут в финал ТОП-5, которые в следующем этапе наберут максимальное количество голосов членов жюри.
Напомним, 25 апреля молодых мам Узбекистана пригласили принять участие в международном конкурсе красоты "Улыбка Вселенной 2021".
Возраст кандидаток должен быть от 23 до 45 лет. Поскольку это конкурс для молодых мам, то к участию будут отбираться претендентки, имеющие не менее одного ребенка.