"Нас объединяют общие надежды": Путин выступил с обращением в честь 9 Мая

Президент пообещал, что 75-летие Победы, которое в этом году в России отмечается в усеченном формате, в будущем будет широко отпраздновано.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, а также выступил с обращением.

"Нас объединяет общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее", — указал глава государства.

Закончив речь, Путин объявил минуту молчания, после чего возложил гвоздики к монументам городов-героев.

Также президент пообещал, что 75-летие Победы, которое в этом году в России отмечается в усеченном формате, в будущем будет широко отпраздновано.

Поздравление Владимира Путина и авиапарад в честь 75-летия Победы — видео >>

В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее, проводятся авиационные парады.