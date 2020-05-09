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Воздушный парад Победы в Москве

"Нас объединяют общие надежды": Путин выступил с обращением в честь 9 Мая

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200509/14095534/Nas-obedinyayut-obschie-nadezhdy-Putin-vystupil-s-obrascheniem-v-chest-9-Maya.html

Президент пообещал, что 75-летие Победы, которое в этом году в России отмечается в усеченном формате, в будущем будет широко отпраздновано.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, а также выступил с обращением.

"Нас объединяет общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее", — указал глава государства.

Закончив речь, Путин объявил минуту молчания, после чего возложил гвоздики к монументам городов-героев.

Также президент пообещал, что 75-летие Победы, которое в этом году в России отмечается в усеченном формате, в будущем будет широко отпраздновано.

Поздравление Владимира Путина и авиапарад в честь 75-летия Победы — видео >>

В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее, проводятся авиационные парады.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
Теги:
Россия, Россия, День Победы, День победы, 9 Мая, 9 мая, Владимир Путин, Владимир Путин, путин



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