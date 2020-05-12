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Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк

"Бессмертный полк онлайн" направит в Следственный комитет данные на провокаторов

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200512/14118407/Bessmertnyy-polk-onlayn-napravit-v-Sledstvennyy-komitet-dannye-na-provokatorov.html

Нашлись те, кто попытался осквернить праздничную акцию, призванную сохранить память о выдающемся подвиге советского народа. В частности, злоумышленники пытались разместить в трансляции фотографий нацистов и военных преступников

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Организаторы "Бессмертного полка онлайн" направят в Следственный комитет данные провокаторов проекта.

Несмотря на то, что акция, приуроченная к годовщине Великой Победы, в этом году проходит с большим размахом — в ней принимают участие около 3 миллиона человек со всего мира — нашлись и те, кто попытался осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых их потомки разместили в проекте.

"Волонтерами были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии", - отметила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, подобные заявки тут же блокировались.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Хакеры атаковали в День Победы сайты онлайн-акции "Бессмертный полк"

Как установила служба кибербезопасности, заявки на размещение фотографий нацистов и военных преступников непрерывно поступали на протяжении нескольких часов с более 500 IP-адресов. Это говорит о том, что люди действовали умышленно.

Организаторы проекта возмущены действиями злоумышленников, которые покусились на святое, разместив подобных исторических персонажей в победный строй ветеранов Великой Отечественной войны.

Все материалы были переданы в Следственный комитет.

"Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день ее 75-летия и все собранными нами материалы передаем в следственный комитет для организации процессуальной проверки", - заявил руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Напомним: 9 мая все сайты "Бессмертного полка онлайн", а также телефон горячей линии акции, подверглись хакерским атакам. 

Злоумышленники хотели сорвать трансляцию, пытаясь перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя. Однако сорвать торжество не удалось благодаря оперативным действиям специалистов систем безопасности.

Онлайн-шествие до сих пор продолжается и будет идти до последней загруженной анкеты. На данный момент, трансляцию посмотрели уже более 12,5 миллионов человек.

Теги:
Следственный комитет РФ, День Победы, Акция "Бессмертный полк"



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