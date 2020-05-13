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Самолет российской авиакомпании Победа

Авиакомпания "Победа" начинает продажу билетов на летние рейсы по России

© Sputnik / Сергей Пивоваров
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200513/14121553/Aviakompaniya-Pobeda-nachinaet-prodazhu-biletov-na-letnie-reysy-po-Rossii.html

Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Российский лоукостер "Победа" с 14 мая начнет продажу билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России,  сообщает РИА Новости.

"Победа" – признанный и бессменный ценовой лидер России, но мы прекрасно понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей просто нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона", - говорит генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

Уже завтра, 14 мая, на официальном сайте pobeda.aero начнется продажа билетов на летний рейсы: средний тариф почти в три раза дешевле среднего летнего тарифа сезона 2019 года.

При этом уточняется, что более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.

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Так, средний тариф на перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург в июне будет в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву - в среднем в 1,8 раза дешевле; из Анапы в Москву – в среднем в 3,1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву – в 2,9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург – в 2,5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург – в среднем в 3,4 раза дешевле.

Теги:
туристы, турист, Туризм, самолет, Самолет, Россия, Россия, авиаперелет, авиакомпания



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