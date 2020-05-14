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Школьники во время перемены, архивное фото

Никаких больше перемен: новые правила для школьников России

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200514/14127759/Nikakikh-bolshe-peremen-novye-pravila-dlya-shkolnikov-Rossii.html

За каждым классом будет закреплено учебное помещение, где организуют предметное обучение и пребывание строго в данном месте.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах России, сообщает РИА Новости.

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — говорится в информации.

За каждым классом будет закреплено учебное помещение, где организуют предметное обучение и пребывание строго в данном месте.

Кроме того, школы должны сделать свое расписание для каждого класса. Соответственно, ученики будут начинать и заканчивать занятия в разное время. Общих перемен в учебных учреждениях больше не будет.

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Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений. Более того, надзорное ведомство рекомендует не проводить массовые мероприятия и по возможности уменьшить число обучающихся в классе.

Напомним, во всем мире установлено более 4,2 миллиона случаев заболевания, зафиксировано более 291 тысячи смертей заболевших.

В России зарегистрирован 242 271 случай коронавируса в 85 регионах, 2 212 человек умерли, 48 003 вылечились.

Теги:
коронавирус, Карантин, школьники, Школа, школа, Россия, Россия



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