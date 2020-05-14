Никаких больше перемен: новые правила для школьников России

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах России, сообщает РИА Новости.
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — говорится в информации.
За каждым классом будет закреплено учебное помещение, где организуют предметное обучение и пребывание строго в данном месте.
Кроме того, школы должны сделать свое расписание для каждого класса. Соответственно, ученики будут начинать и заканчивать занятия в разное время. Общих перемен в учебных учреждениях больше не будет.
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Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений. Более того, надзорное ведомство рекомендует не проводить массовые мероприятия и по возможности уменьшить число обучающихся в классе.
Напомним, во всем мире установлено более 4,2 миллиона случаев заболевания, зафиксировано более 291 тысячи смертей заболевших.
В России зарегистрирован 242 271 случай коронавируса в 85 регионах, 2 212 человек умерли, 48 003 вылечились.