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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор пожелал здоровья отцу Хабиба Нурмагомедова — он вышел из комы

© AP Photo / Gregory Payan
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200514/14133434/Konor-Makgregor-pozhelal-zdorovya-ottsu-Khabiba-Nurmagomedova--on-vyshel-iz-komy.html

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вышел из комы и остается в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор не прошел мимо новости об ухудшении здоровья отца и тренера его бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор пожелал Абдулманапу Нурмагомедову скорейшего выздоровления и отметил его неоценимый клад в мир единоборств.

"Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человека, создавшего больше чемпионов мира по единоборствам, чем мы знаем. Настоящий гений боевых искусств! Сегодня молюсь за всю семью Нурмагомедовых", — написал ирландец в своем Twitter.

Между тем сообщается, что Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает телеканала "360" со ссылкой на слова друга Нурмагомедова Рамазана Рабаданова.

"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце", — рассказал Рабаданов.

Напомним: 57-летний Нурмагомедов-старший был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в Дагестане. Его состояние ухудшилось, и 3 мая его срочно направили на лечение в Москву.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Абдулманап Нурмагомедов - отец и тренер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова

На фоне пневмонии у мужчины начались осложнения: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Он впал в кому, была проведена операция на сердце. Сейчас Абдулманап Нурмагомедов находится в одном из московских медучреждений.

Теги:
кома, здоровье, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор



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