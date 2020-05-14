20:54 14 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Заболевший COVID-19 Песков заявил, что не контактировал с Путиным месяц

© Sputnik / Екатерина Штукина
В мире
Получить короткую ссылку
77 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200514/14134902/Zabolevshiy-COVID-19-Peskov-zayavil-chto-ne-kontaktiroval-s-Putinym-mesyats.html

Коронавирусную инфекцию выявили уже как минимум у четырех высокопоставленных российских чиновников. Первым стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее заразившийся COVID-19, рассказал, что не контактировал с Владимиром Путиным больше месяца. Речь идет именно о живом контакте.

"Очно не контактировали больше месяца. Ну конечно. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом", — заявил Песков в интервью газете "Коммерсантъ".

Между тем он также поделился информацией о своем самочувствии. По его словам, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
У Мишустина обнаружили COVID-19 — назначен и.о. российского премьера

Сейчас вместе со своей супругой Татьяной Навкой (у нее также выявили COVID-19) он находится в больнице на лечении.

Напомним: о том, что пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом, стало известно на днях. Песков стал четвертым из высокопоставленных чиновников, у кого выявили инфекцию.

Первым подтвердил свой диагноз премьер-министр РФ Михаил Мишустин, затем о заражении сообщили глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

Теги:
Владимир Путин, коронавирус, Россия, Дмитрий Песков



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Тишина и чистота: весенний Байкал в фотографиях
В парке Минобороны РФ под Москвой развернули госпиталь для больных COVID-19
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться