Заболевший COVID-19 Песков заявил, что не контактировал с Путиным месяц

Коронавирусную инфекцию выявили уже как минимум у четырех высокопоставленных российских чиновников. Первым стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее заразившийся COVID-19, рассказал, что не контактировал с Владимиром Путиным больше месяца. Речь идет именно о живом контакте.

"Очно не контактировали больше месяца. Ну конечно. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом", — заявил Песков в интервью газете "Коммерсантъ".

Между тем он также поделился информацией о своем самочувствии. По его словам, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Сейчас вместе со своей супругой Татьяной Навкой (у нее также выявили COVID-19) он находится в больнице на лечении.

Напомним: о том, что пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом, стало известно на днях. Песков стал четвертым из высокопоставленных чиновников, у кого выявили инфекцию.

Первым подтвердил свой диагноз премьер-министр РФ Михаил Мишустин, затем о заражении сообщили глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.