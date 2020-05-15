В России выявлен первый случай повторного заболевания коронавирусом

Пока неясно, то ли это повторное заболевание, то ли рецидив. Сейчас недуг протекает тяжелее. Подробности - далее.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания коронавирусом, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, пишет РИА Новости.

"21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении", — рассказала Сымбелова.

По ее словам, пока неясно, то ли это повторное заболевание, то ли рецидив. Сейчас недуг протекает тяжелее. Известно, что во второй раз пациентка поступила в больницу с пневмонией.

В Бурятии на 15 мая зарегистрировано 865 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки выявили еще 41 нового больного.

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По последним данным, в России зафиксировано более 252 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии, 53 530 пациентов выздоровели.