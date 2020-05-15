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В метро появились автоматические санитайзеры

Санитайзеры появятся на всех станциях московского метро

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200515/14140078/Sanitayzery-poyavyatsya-na-vsekh-stantsiyakh-moskovskogo-metro.html

С начала пандемии в метро изменили технологию уборки и стали чаще обрабатывать все поверхности и места, которыми активно пользуются пассажиры.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Санитайзеры появятся на всех станциях московского метрополитена в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости руководитель метро Виктор Козловский.

"На станциях московского метрополитена были установлены и устанавливаются санитайзеры, и в ближайшее время они появится на всех станциях метро", - сказал Козловский.

По его словам, с начала пандемии в метро изменили технологию уборки и стали чаще обрабатывать все поверхности и места, которыми активно пользуются пассажиры, и начали устанавливать на станциях санитайзеры для обработки рук.

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки во время пандемии >>

Напомним, сегодня в России предложили ввести пособия для покупки масок и перчаток на время пандемии. 

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Жители городов обязаны носить эти средства индивидуальной защиты в общественных местах. 

Теги:
дезинфекция, Московский метрополитен, Метро, метро, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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