Среди погибших при взрыве на заводе в Корее узбекистанцев нет - МИД

Сотрудник консульского отдела Посольства прибыл в район Хаман провинции Кёнгнам и пообщался с представителями правоохранительных органов, работающими на месте трагедии.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Посольство Узбекистана в Республике Корея опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что в результате взрыва в одном из заводов по переработке металла провинции Кёнгнам 15 мая 2020 года погиб гражданин Узбекистана.

Сотрудник консульского отдела Посольства посетил место происшествия, изучил ситуацию и установил контакты с представителями правоохранительных органов района Хаман (провинция Кёнгнам), которые подтвердили отсутствие граждан Узбекистана среди погибших и пострадавших.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся в Корее, могут в необходимых случаях обратиться в Посольство республики в Сеуле по телефонам: +82-02-574-65-54, +82-02-577-36-60.