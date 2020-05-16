16:43 16 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Мигалка на крыше автомобиля полиции

Среди погибших при взрыве на заводе в Корее узбекистанцев нет - МИД

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
1862 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200516/14145386/Sredi-pogibshikh-pri-vzryve-na-zavode-v-Koree-uzbekistantsev-net---MID-.html

Сотрудник консульского отдела Посольства прибыл в район Хаман провинции Кёнгнам и пообщался с представителями правоохранительных органов, работающими на месте трагедии.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Посольство Узбекистана в Республике Корея опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что в результате взрыва в одном из заводов по переработке металла провинции Кёнгнам 15 мая 2020 года погиб гражданин Узбекистана.

Города мира. Сеул
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Больше узбекистанцев: Южная Корея увеличила квоты на трудоустройство

Сотрудник консульского отдела Посольства посетил место происшествия, изучил ситуацию и установил контакты с представителями правоохранительных органов района Хаман (провинция Кёнгнам), которые подтвердили отсутствие граждан Узбекистана среди погибших и пострадавших.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся в Корее, могут в необходимых случаях обратиться в Посольство республики в Сеуле по телефонам: +82-02-574-65-54, +82-02-577-36-60.

Теги:
опровержение, МИД Узбекистана, узбекистанец, Узбекистан, Южная Корея



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Диснеевские персонажи во время открытия после карантина парка развлечений Диснейленд в Шанхае
Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото
Встреча в Ташкенте пассажиров, вывезенных из Сингапура и Малайзии чартерным бортом
Долгожданное возвращение: пятый чартер с узбекистанцами прибыл в Ташкент
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться