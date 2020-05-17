Алишер Усманов вошел в семерку богатейших бизнесменов Великобритании

Отмечается, что 2019 и в 2018 годах Усманов занимал восьмую строчку списка самых богатых бизнесменов Британии. В этом же году он стал единственным представителем РФ, вошедшим в десятку рейтинга.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов поднялся на одну строчку в рейтинге богатейших предпринимателей Великобритании по версии издания Sunday Times.

В этом году бизнесмен оказался на седьмом месте. Его состояние оценивается в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов (14,16 миллиарда долларов). К слову, в 2019-м эта цифра составляла 11,33 миллиарда фунтов стерлингов (или 13,73 миллиарда долларов).

Примечательно, что в этом году Усманов стал единственным представителем России, вошедшим в десятку рейтинга. В 2019-м в ней также находились Роман Абрамович и Михаил Фридман, однако в 2020-м они ухудшили свои позиции, войдя лишь в двадцатку богатейших предпринимателей.

Первое место в рейтинге занял Джеймс Дайсон, второе разделили между собой индийские бизнесмены Шри и Гопи Хиндуя, а также предприниматели Дэвид и Саймон Рубены.

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Между тем это уже второй раз за 2020 год, когда Алишер Усманов входит в десятку богатейших предпринимателей по версии различных изданий. Ранее в апреле журнал Forbes составил рейтинг богатейших россиян, в котором Усманов оказался все на том же седьмом месте.