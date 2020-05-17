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США могут расширить свою территорию, включив в ее состав соседнюю страну

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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117310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200517/14150329/SShA-mogut-rasshirit-svoyu-territoriyu-vklyuchiv-v-ee-sostav-sosednyuyu-stranu.html

Референдум о том, станет ли Пуэрто-Рико 51-м штатом в составе США, пройдет в начале ноября этого года.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Губернатор государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса.

Данный документ также утвердил проведение в конце года референдума, на котором будет принято решение о том, должна ли страна стать новым американским штатом.

Как отмечает издание El Exelcior, населению будет задан следующий вопрос: "Должно ли Пуэрто-Рико немедленно быть принято в состав США?"

Несмотря на серьезность намерений карибского острова, последнее решение останется все же за американцами, а, точнее, за Конгрессом США. Без его одобрения изменение статуса Пуэрто-Рико невозможно.

Примечательно, что это уже шестая попытка государства войти в состав США. Предыдущие пять не увенчались успехом — конгрессмены никак не отреагировали на данные плебисциты. 

Павел Дуров
© CC BY 2.0 / TechCrunch / Pawel Walerjewitsch Durow
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Для справки: Пуэрто-Рико — это ассоциированное государство, с 1952 года оно находится в зависимости от США. Пуэрториканцы имеют американские паспорта, но полноценными гражданами Соединенных Штатов все же считаться не могут. К примеру, население страны не имеет право голосовать на президентских выборах.

Есть и другой момент: население острова не платит американский подоходный налог, хотя должно платить все остальные налоги, которые несоразмерны с небольшим объемом финансирования, которое поступает со стороны США.

Теги:
Референдум, США, Пуэрто-Рико



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