США могут расширить свою территорию, включив в ее состав соседнюю страну

Референдум о том, станет ли Пуэрто-Рико 51-м штатом в составе США, пройдет в начале ноября этого года.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Губернатор государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса.

Данный документ также утвердил проведение в конце года референдума, на котором будет принято решение о том, должна ли страна стать новым американским штатом.

Hoy hemos dado un paso afirmativo en la busqueda de la igualdad. Firmamos la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico, disponiendo la celebración de un plebiscito el próximo 3 de noviembre de 2020, el día de las elecciones generales en la isla. pic.twitter.com/8Ro6kJdgP5 — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020

Как отмечает издание El Exelcior, населению будет задан следующий вопрос: "Должно ли Пуэрто-Рико немедленно быть принято в состав США?"

Несмотря на серьезность намерений карибского острова, последнее решение останется все же за американцами, а, точнее, за Конгрессом США. Без его одобрения изменение статуса Пуэрто-Рико невозможно.

Примечательно, что это уже шестая попытка государства войти в состав США. Предыдущие пять не увенчались успехом — конгрессмены никак не отреагировали на данные плебисциты.

Для справки: Пуэрто-Рико — это ассоциированное государство, с 1952 года оно находится в зависимости от США. Пуэрториканцы имеют американские паспорта, но полноценными гражданами Соединенных Штатов все же считаться не могут. К примеру, население страны не имеет право голосовать на президентских выборах.

Есть и другой момент: население острова не платит американский подоходный налог, хотя должно платить все остальные налоги, которые несоразмерны с небольшим объемом финансирования, которое поступает со стороны США.