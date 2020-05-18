15:57 18 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Названы самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли бизнеса

AFP 2019 / FRED DUFOUR
В мире
Получить короткую ссылку
206 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200518/14152814/Nazvany-samye-postradavshie-iz-za-koronavirusa-otrasli-biznesa.html

По мнению участников опроса, лучше всего с кризисом справятся IT-индустрия (так полагают 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Представители малого и среднего бизнеса в России назвали отрасли, в наибольшей степени пострадавшие от последствий эпидемии коронавируса. Результаты соответствующего опроса компании "Мегаплан" опубликовал РБК.

"82,9% респондентов считают, что больше всего из-за последствий коронавируса пострадала ресторанная отрасль; 61,6% опрошенных назвали индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу", - говорится в сообщении.

По мнению участников, лучше всего с кризисом справятся IT-индустрия (так полагают 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).

Говоря о возможных путях спасения бизнеса, 34% указали на переход в онлайн и автоматизацию процессов, 21,3% — на перевод части сотрудников на "пожизненную" удаленку и частичный отказ от офисов.

В Twitter сотрудникам разрешили больше никогда не возвращаться в офисы >>

Напомним, с начала распространения коронавируса в России президент и правительство приняли несколько пакетов мер поддержки пострадавших граждан и бизнеса. Последний, наиболее полный, включает предоставление прямой помощи и выдачу льготных кредитов.

Теги:
Экономика, кризис, коронавирус, бизнес, работа, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана исполнили хит Despacito - видео
Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана исполнили хит Despacito - видео
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться