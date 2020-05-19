Bloomberg: более ста миллионов китайцев снова закрыли на карантин

Известно, что в провинции Цзилинь прервали автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и изолировали граждан.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. В Китае из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказалось более 108 миллионов людей, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Известно, что в провинции Цзилинь прервали автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и изолировали граждан.

Сложившуюся ситуацию издание называет признаком того, насколько хрупким будет процесс снятия ограничения в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекции может вернуть строгую изоляцию.

Китай ждет "расплата за вирус" >>

Как оказалось, в провинции зафиксировали 34 новых случая COVID-19, и новые ограничения свидетельствуют о страхе китайских властей перед возможностью второй волны эпидемии.

В одном из городов провинции Цзилинь власти решили закрыть все жилые комплексы, где есть новые случаи коронавируса. При этом только один из членов семьи сможет выезжать за покупками — на два часа каждые два дня.

В регионе закрыты большинство сервисов доставки, а в аптеках перестали продавать противотуберкулезные препараты, чтобы люди не смогли скрыть свои симптомы и заняться самолечением.

Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Третьего мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное разведывательными службами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании, обвинило Китай в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе.