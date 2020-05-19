10:20 19 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Bloomberg: более ста миллионов китайцев снова закрыли на карантин

© AFP 2018 / Stringer
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (424)
530 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200519/14160429/Bloomberg-bolee-sta-millionov-kitaytsev-snova-zakryli-na-karantin.html

Известно, что в провинции Цзилинь прервали автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и изолировали граждан.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. В Китае из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказалось более 108 миллионов людей, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Известно, что в провинции Цзилинь прервали автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и изолировали граждан.

Сложившуюся ситуацию издание называет признаком того, насколько хрупким будет процесс снятия ограничения в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекции может вернуть строгую изоляцию.

Китай ждет "расплата за вирус" >>

Как оказалось, в провинции зафиксировали 34 новых случая COVID-19, и новые ограничения свидетельствуют о страхе китайских властей перед возможностью второй волны эпидемии.

В одном из городов провинции Цзилинь власти решили закрыть все жилые комплексы, где есть новые случаи коронавируса. При этом только один из членов семьи сможет выезжать за покупками — на два часа каждые два дня.

В регионе закрыты большинство сервисов доставки, а в аптеках перестали продавать противотуберкулезные препараты, чтобы люди не смогли скрыть свои симптомы и заняться самолечением.

Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия
Sputnik/RUPTLY
Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса

Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Третьего мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное разведывательными службами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании, обвинило Китай в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (424)
Теги:
Карантин, коронавирус, Китай, Китай



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Конец двоевластия: Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане
Гани — Абдулле: афганцы доверяют вам, наше сотрудничество будет хорошим
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться