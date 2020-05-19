16:08 19 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Сотрудник МЧС во время дезинфекции территории

Дезинфекция помещений и улиц от COVID-19 неэффективна и даже вредна — ВОЗ

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
Получить короткую ссылку
11720
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200519/14162653/Dezinfektsiya-pomescheniy-i-ulits-ot-COVID-19-neeffektivna-i-dazhe-vredna--VOZ.html

Такой метод, по мнению экспертов, может вызвать повреждение глаз, раздражение дыхательных путей или кожи.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения подвергли сомнению эффективность популярного метода борьбы с COVID-19. 

Пробирки для анализа
© CC0 / Unsplash / Ibrahim Boran
Вакцина казахстанских ученых стала кандидатом ВОЗ на лечение больных COVID-19

Речь идет о распылении дезинфицирующих средств в закрытых помещениях. По мнению специалистов ВОЗ, такой способ не всегда обеспечивает прямое попадание вещества на необходимую зону, некоторые участки так и остаются необработанными. 

Кроме того, распыленные в воздухе вещества могут вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы, раздражение кожных покровов, тошноту и рвоту.

Вместо этого ученые рекомендуют использовать тряпку, пропитанную специальным веществом, которой можно пройтись по поверхностям, требующим дезинфекции.

В ВОЗ также развеяли миф по поводу эффективности обработки улиц. По словам специалистов, средство в контакте с грязью утрачивает свои дезинфицирующие свойства.

"Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте", — отмечается в сообщении.

По последним данным, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4,81 миллиона, жертвами пандемии стали свыше 319 человек, выздоровели — более 1,79 миллиона.

Теги:
коронавирус, ВОЗ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Работники железнодорожного вокзала проводят мониторинг
Условие безопасности: первые пассажиры отправились в регионы на поездах
В Сирии появилась памятная табличка на месте гибели летчика Романа Филипова
Чтобы помнили: на месте гибели летчика Филипова в Сирии установили табличку
Помощь узбекистанцам в РФ в период эпидемии коронавируса
Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться