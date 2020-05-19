Дезинфекция помещений и улиц от COVID-19 неэффективна и даже вредна — ВОЗ

Такой метод, по мнению экспертов, может вызвать повреждение глаз, раздражение дыхательных путей или кожи.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения подвергли сомнению эффективность популярного метода борьбы с COVID-19.

Речь идет о распылении дезинфицирующих средств в закрытых помещениях. По мнению специалистов ВОЗ, такой способ не всегда обеспечивает прямое попадание вещества на необходимую зону, некоторые участки так и остаются необработанными.

Кроме того, распыленные в воздухе вещества могут вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы, раздражение кожных покровов, тошноту и рвоту.

Вместо этого ученые рекомендуют использовать тряпку, пропитанную специальным веществом, которой можно пройтись по поверхностям, требующим дезинфекции.

В ВОЗ также развеяли миф по поводу эффективности обработки улиц. По словам специалистов, средство в контакте с грязью утрачивает свои дезинфицирующие свойства.

"Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте", — отмечается в сообщении.

По последним данным, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4,81 миллиона, жертвами пандемии стали свыше 319 человек, выздоровели — более 1,79 миллиона.