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Мишустин возвращается к своим обязанностям — указ подписал Путин

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200519/14163067/Mishustin-vozvraschaetsya-k-svoim-obyazannostyam--ukaz-podpisal-Putin.html

Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы правительства РФ.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который признает утратившим силу документ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности российского премьера.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья российского премьера

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Это означает, что Михаил Мишустин, ранее заболевший COVID-19, возвращается к своим обязанностям.

О болезни премьер-министра стало известно в конце апреля. Об этом он объявил главе государства сам перед началом видеоселекторного совещания. 

Исполнение обязанностей главы Кабмина на период болезни Мишустина было возложено на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Однако даже находясь в медучреждении, Мишустин не прекратил свою работу — за это время он провел несколько совещаний в формате видео-конференц-связи. Ранее отмечалось, что он идет на поправку и в скором времени может быть выписан из больницы.

Теги:
Россия, Премьер-министр, Михаил Мишустин



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