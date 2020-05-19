Мишустин возвращается к своим обязанностям — указ подписал Путин

Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы правительства РФ.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который признает утратившим силу документ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности российского премьера.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Это означает, что Михаил Мишустин, ранее заболевший COVID-19, возвращается к своим обязанностям.

О болезни премьер-министра стало известно в конце апреля. Об этом он объявил главе государства сам перед началом видеоселекторного совещания.

Исполнение обязанностей главы Кабмина на период болезни Мишустина было возложено на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Однако даже находясь в медучреждении, Мишустин не прекратил свою работу — за это время он провел несколько совещаний в формате видео-конференц-связи. Ранее отмечалось, что он идет на поправку и в скором времени может быть выписан из больницы.