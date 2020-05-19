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Паспорт гражданина Российской Федерации

Иностранцам стали в 2,5 раза чаще выдавать российские паспорта — данные МВД

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200519/14164092/Inostrantsam-stali-v-25-raza-chasche-vydavat-rossiyskie-pasporta--dannye-MVD.html

Динамика выдачи российских паспортов иностранным гражданам остается крайне положительной с 2017 года. В 2020-м может быть поставлен рекорд.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Иностранным гражданам стали заметно чаще одобрять российское гражданство. Об этом свидетельствуют данные МВД.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Для жителей ряда стран СНГ упростят процесс получения гражданства РФ

В частности, если с января по март 2019-го было выдано около 63,2 тысячи российских паспортов, то в этом году это число выросло в 2,5 раза: за первые четыре месяца 2020-го РФ выдала гражданство свыше 161,1 тысячи человек.

Примечательно, что если текущий темп сохранится, то этот год может стать рекордным по количеству выданных документов.

Напомним: в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения российского гражданства.

Он подразумевает, что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, могут подать заявление о приеме в гражданство РФ на более льготных условиях.

Теги:
МВД, гражданство, паспорт, Россия



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