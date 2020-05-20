Люди, переболевшие COVID-19, не заразны для окружающих — новое открытие ученых

Специалисты выяснили, что обычные тест-системы ПЦР-диагностики не различают жизнеспособные вирионы и уже погибшие.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Ученые нашли доказательство того, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, не представляют угрозу для окружающих, даже если тесты показывают наличие вируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи (KCDC).

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 285 оправившихся от COVID-19 пациентов, у которых повторно был подтвержден диагноз. Угрозы распространения заболевания не найдено.

Выяснилось, что стандартные тест-системы ПЦР-диагностики коронавируса выявляют его вне зависимости от того, в каком состоянии находятся вирионы — в жизнеспособном или они уже давно погибли. Иными словами, тест будет положительным, даже если живого вируса в организме человека уже нет.

Если вируса нет, то и заразить пациент никого не может. Это и подтвердили исследования.

Проведенные KCDC тесты подтверждали наличие в организме испытуемых вызывающего COVID-19 вируса в течение более чем 80 дней после излечения.

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Между тем остается открытым вопрос: может ли переболевший пациент действительно повторно заразиться коронавирусом?

Ученые считают, что с течением болезни в организме заболевших вырабатываются антитела к вирусу, которые создают защитную оболочку против повторного инфицирования COVID-19. Однако пока это научно не доказано.

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По последним данным, в мире выявлено 4,89 миллиона случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали свыше 323 тысяч человек, выздоровели - более 1,69 миллиона.