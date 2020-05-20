Как в России будут отмечать Ураза-байрам в пандемию — глава Совета муфтиев РФ

Праздник Ураза-байрам, согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, в этом году наступит 24 мая.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин призвал верующих отказаться от коллективной молитвы в праздник Ураза-байрам.

По его словам, 24 мая, в день праздника, все мечети в Москве, Московской области, а также в ряде других регионов и городов будут закрыты, чтобы не допустить вспышки распространения COVID-19 из-за большого скопления людей.

"Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось", — обратился Гайнутдин к мусульманам.

Муфтий добавил, что в этом году праздник следует отметить дома в кругу родных и близких "без сомнения, что и пост-ураза, и все молитвы, благочестивые дела будут приняты и вознаграждены всевышним Аллахом".

Ранее с аналогичным призывом выступил президент России Владимир Путин. Глава государства попросил мусульман отметить праздник в кругу семьи, отказавшись от массовых мероприятий, которые могут создать угрозу распространения COVID-19.

Представители Духовного управления мусульман РФ и Духовного собрания мусульман России заявили, что в этом году все коллективные молитвы по случаю Ураза-байрама в российских мечетях будут отменены.