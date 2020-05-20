Всемирный банк прогнозирует крайнюю бедность 60 миллионам человек

ВБ обязался до середины 2021 года выдать кредитов на 160 миллионов долларов в виде грантов и финансовой поддержки.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Всемирный банк прогнозирует глубокую рецессию мировой экономики, в результате которой до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности, сообщает пресс-служба организации.

"Эта пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны ввергнуть в крайнюю бедность до 60 миллионов человек и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности", - сказал президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

Он призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе "Большой двадцатки", которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран.

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ВБ обязался до середины 2021 года выдать кредитов на 160 миллионов долларов в виде грантов и финансовой поддержки, чтобы помочь развивающимся странам справиться с последствиями пандемии COVID-19 и карантинных ограничений в экономике развитых стран.

Напомним, в начале мая стало известно, что средства Всемирного банка пополнят госбюджет Узбекистана на фоне существенного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения расходов на меры по противодействию последствиям COVID-19.

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил $200 млн в виде дополнительного финансирования здравоохранения, социальной и экономической сфер, которым пандемия нанесла ощутимый ущерб.